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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلق شعرها بالموس.. البلوجر غادة شحاتة تثير الجدل بتصرف غريب| فيديوجراف

البلوجر غادة شحاتة
البلوجر غادة شحاتة

أثارت البلوجر غادة شحاتة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صوتها الخشن، حيث وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت الرجالي.

صوتها خشن وبتتكلم بصيغة المذكر| القصة الكاملة لـ البلوجر غادة شحاتة.. اتطلقت يوم فرحها وقلعت الحجاب وحلقت شعرها بالموس


وردت غادة شحاتة على التعليقات المثارة حول طبيعة صوتها، خلال ظهورها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد، إن طريقة كلامها مختلفة عن نظيرتها من جنسها، كما أنها فتاة مختلفة وهذا الاختلاف اكسبها ثقة قوية، وجعلها تتحدث بصوت خشن.

 

كلامها يشبه الشباب


قالت البلوجر غادة شحاتة : «الطبع بيغلب التطبع، عادة ما يكون الكلام يشبه كلام الشباب، ولكن عندما يكون الكلام بصيغة المؤنث يبدو أمر غير مألوف لديها، وتكون هناك صعوبة التعامل بأسلوب المؤنث

ولمتابعة المزيد حول تصريحات البلوجر غادة شحاتة .. تابع الفيديو جراف التالي:

غادة شحاتة صوتها الخشن بالصوت الرجالي مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامية نهال طايل

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