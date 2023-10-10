برلمانى: تجربة مصر للتخلص من فيروس سي غير مسبوقة عالمياً

اعتبر أشرف أمين عضو مجلس النواب تسليم منظمة الصحة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر وأن الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد بعد تحقيقها في زمن قياسي بمثابة شهادة عالمية كبيرة لمصر بتحقيق إنجاز كبير فى ملف تحديث وتطوير المنظومة الصحية.



وأكد" أمين " فى بيان اليوم أن شهادة منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى المبادرات الرئاسية الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي والتى أن الدولة لديها إرادة وقادرة على تحقيق إنجازات عديدة في القطاع الصحي بعد أن تحولت من دولة فيها أكبر معدلات الإصابة بالفيروس إلى دولة خالية من فيروس سي وبأدوية تمت صناعتها داخل مصر.

وقال إن نجاح مصر فى صناعة أدوية مصرية للقضاء علي فيروس كورونا يؤكد أن الدولة المصرية سوف تحقق نجاحات كبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية داخل مصر مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى والمهم والذى سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الاصناف الدوائية والمستلزمات الطبية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

ووجه أشرف أمين التهنئة للرئيس السيسى والحكومة بصفة عامة ولجيش مصر الابيض بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ولجميع الاطباء واطقم التمريض والعاملين داخل المنظومة الصحية المصرية على هذا الانجاز الكبير الذى حققته مصر كأول دولة على مستوى العالم تتخلص من فيروس سى مؤكداً أن هذه التجربة المصرية العظيمة غير مسبوقة عالمياً أسعدت كل المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية