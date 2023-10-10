عيد ميلاد الكينج.. لسه الحزن بيفرح.. مشوار محمد منير حدوتة مصرية

يحتفل اليوم الكينج محمد منير بعيد ميلاده الـ 69، فقد تربع على عرش الموسيقى وصنع لنفسه شكلا ولونا مختلفا، جعله مميزا، وله قاعدة جماهيرية في الوطن العربي بأكمله.

منير ابن النوبة كان دائما حريصا على التحدث عن بلاده في أغلب حواراته، وقال في حوار تليفزيوني قديم له عنها:"النوبة هي كل شيء، هي الطفولة، هي عبق وسحر أسوان، هي فن مميز، وعمارة مميزة لونها أبيض وبيت بسيط، هي بنت سمرة، هي النيل أعظم شيء في مصر".

ولد منير في مثل هذا اليوم عام 1954، في قرية منشية النوبة بأسوان، واسمه كاملًا هو محمد منير أبا زيد جبريل.

محمد منير والغناء

لم يترك منير شيئا إلا وغني له، فغني للعاشقين وللمجروحين من هوي الحب، غني للحرية وحلم بدنيا كلها إنسانية، غني لعيون النوبة السمرا وامتدح في جمال معشوقته مصر.

"الليلة يا سمرا" هي الأغنية التى أدخلت محمد منير إلى قائمة الـBBC لأفضل 50 أغنية أفريقية فى القرن العشرين، كما حصل عليها العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة السلام من قناه CNN عن ألبومه "الأأرض والسلام" والجائزة الماسية من "باما أووردز" ، بجانب الجائزة البلاتينية لأفضل مطرب مصرى وعربى ولمشاركته مع الفنان الألمانى "عادل الطويل" وحصل على جائزة شركة يونيفرسال العالمية، بعد أن وزعت الأسطوانة التى تضم أغنية "تحت الـياسمينا" 700 ألف نسخة محققة أعلى نسبة توزيع فى ألمانيا.

محمد منير والسينما

وعلى صعيد الأفلام شارك في 16 فيلماً سينمائياً، منها “حدوتة مصرية” و"المصير" كما شارك بصوته في 17 مسلسلاً درامياً وأصدر لهم ألبومين غنائيين، هما “مقدرش” في 1988، و"حبيبتى" في 1998، وكان مسلسل “المغني” الذي قدمه في شهر رمضان 2016 آخر مسلسلاته ليبلغ رصيده منها 3 فقط.

محمد منير والمسرح

شارك منير في مسرحيتين هما "الشحاتين" مع سعيد صالح، و"الملك هو الملك" مع صلاح السعدني، وهي المسرحية التي أطلق لها ألبوماً بنفس الاسم ولقب بـ الملك بعد مشاركته في المسرحية.

زوجته الوحيدة

ما لا يعرفه الكثير أن محمد منير لم يتزوج سوى مرة واحدة لمدة لا تتخطى الشهر من فتاة نوبية تدعى داليا يوسف ولكنه إنفصل عنها وأكد ان كل شئ قسمة ونصيب ولكن هذا الإنفصال السريع أثار ضجة كبيرة.