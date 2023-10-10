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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهارات ضابطات الشرطة النسائية تبهر الجميع بحضور السيسي

ضابطات الشرطة
ضابطات الشرطة

قدمت مجموعة من الطالبات بكلية الشرطة مجموعة من العروض المميزة، التي أبهرت الجميع أثناء تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وظهرت الطالبات، بصورة مميزة، في أثناء اقتحام منزل به مجموعة إرهابية، وأثناء التعامل مع الأهداف المتحركة، أثناء القبض على جماعة إجرامية.

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصفيق لـ طلاب كلية الشرطة، وذلك أثناء تقديم مجموعة من المهارات المميزة.

وانطلقت مجموعة من السيدات، الزغاريد أثناء تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فرحًا بتخرج أولادهم من كلية الشرطة.

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

 

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