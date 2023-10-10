روسيا تعلن وفاة اثنين من رعاياها في إسرائيل

صرح سفير روسيا في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، اليوم الثلاثاء، بأن مواطنا روسيا آخر لقي حتفه في إسرائيل بسبب التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، ارتفع بذلك عدد القتلى الروس إلى اثنين بعد أن أعلن السفير مساء أمس مقتل مواطن روسي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، في الأحداث الأخيرة.



وقال فيكتوروف في حديث تلفزيوني: "للأسف، بناء عليّ تحديث المعلومات. هناك بيانات مؤكدة تفيد بوفاة مواطنين روسيين اثنين وليس مواطنا واحدا".

وفي وقت سابق، قال السفير إنه يوجد 4 مواطنين روس على القائمة الإسرائيلية للأشخاص المفقودين.