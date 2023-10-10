عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفريق أسامة ربيع يلتقي وفد الخط الملاحي العالمي COSCO لبحث سبل التعاون المشترك

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدا رفيع المستوى من مجلس إدارة الخط الملاحي العالمي COSCO، برئاسة فانج بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس

في بداية اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لعلاقات التعاون الممتدة التي تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحي العالمي "COSCO"، مؤكدا حرصه على تعزيز أواصر التعاون المستقبلي والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يتماشى مع استراتيجية قناة السويس التي تتطلع دوما لتلبية احتياجات عملائها.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تضع نصب أعينها مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري بتبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة من خلال استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود تحديث أسطول الوحدات البحرية المعاونة، بما يكفل الحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر وأكثر الممرات الملاحية أمانا ولتظل دوما الاختيار الأول لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

من جانبه، أكد فانج بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية أن قناة السويس تعد أحد الشرايين الهامة لحركة التجارة العالمية، معربا عن امتنانه الشديد للمستوى المتميز للخدمات المقدمة من قبل هيئة قناة السويس، مشيدا بالتعامل المرن من قبل هيئة قناة السويس في التعامل  مع كافة التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري  لاسيما فترة الركود التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد COVID_ 19.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية أن COSCO تتمتع بعلاقات شراكة استراتيجية مع قناة السويس ويسيران على نفس الخطى حيث تجمعهما العديد من الأمور المشتركة حيث تتزايد أعداد وحمولات السفن التابعة للخط الملاحي في المجموعة وهو التطوير الذي يقابله تطور مستمر في البنية التحتية لقناة السويس  وما يصاحبها من زيادة معدلات الأمان الملاحي ورفع قدرة وكفاءة القناة .

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع الهيئة إلى السيد / فانج بو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية COSCO والذي أهداه في المقابل نموذج لأحدث وأكبر سفن الحاويات التي تمتلكها المجموعة.


                         

IMG-20231010-WA0033
IMG-20231010-WA0033
IMG-20231010-WA0031
IMG-20231010-WA0031
IMG-20231010-WA0030
IMG-20231010-WA0030
IMG-20231010-WA0032
IMG-20231010-WA0032
IMG-20231010-WA0029
IMG-20231010-WA0029
IMG-20231010-WA0028
IMG-20231010-WA0028
IMG-20231010-WA0027
IMG-20231010-WA0027
IMG-20231010-WA0026
IMG-20231010-WA0026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

زيادة مخصصات أصحاب المعاشات.. صرف زيادتين أول نوفمبر | اعرف التفاصيل

بشرى سارة من الحكومة بشأن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية.. وهؤلاء معاقبون

سرها عجيب في جلب الرزق وسداد الدين .. اغتنم هذه الآية ورددها

محكوم عليه بالحبس 197 سنة.. القبض على صاحب سلسلة صيدليات بالجيزة

ترشيحاتنا

نداء عاجل من الصحة العالمية بشأن الوضع الإنساني في غزة

بيلاروسيا تبحث إنشاء مركزًا للحبوب في الموانىء المصرية

فلسطين.. ارتفاع أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 788 شخصا و4100 جريح

إحداهن كانت تزور شقيقتها | استشهاد مصريتين جراء القصف الإسرائيلي على غزة

ندرس ضم المزيد من السلع لمبادرة خفض الأسعار.. الغرف التجارية تعلن مفاجأة

حققت حلمي.. هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

مطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. اشتعال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا| صور

7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين

فيديو

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ