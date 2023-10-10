28 ألف سائح يصلون مرسى علم والغردقة على متن 138 رحلة طيران

على متن 138 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، وصل إلى مطاري الغردقة ومرسى علم نحو 28 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

وكشفت جداول الوصول في المطارين، عن استقبال 28 ألف سائح على مدار ساعات اليوم، مما يشير إلى استمرار نسب الإشغال السياحى المرتفعة.

مطار مرسى علم يستقبل 25 رحلة طيران

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء، 25 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها قرابة 5 آلاف سائح، ضمن 138 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل.

وتقدم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من التشيك، 8 رحلات من بولندا، رحلة من سويسرا واخرى من بلجيكا، 4 رحلات من ايطاليا، 3 رحلات من المانيا، رحلة من هولندا ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين داخليتين.

مطار الغردقة الدولي يستقبل 23 ألف سائح

كما يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، قرابة 23 ألف سائح قادمين على متن 113 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.