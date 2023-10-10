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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

طرق التعامل مع المواطنين.. رسائل السيسي للمصريين وطلاب كلية الشرطة بحفل تخرجهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية كلية الشرطة تخريج دفعة جديدة من طلابها، ومراسم تسليم علم كلية الشرطة للطلاب الجدد، وهو يدل على الإنتقال لقيادة جديدة.

وشهد الرئيس السيسي، خلال احتفالية كلية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلابها ، عروضا تدريبية لخريجي الكلية في التعامل مع السيارات التي تستهدف التمركزات الأمنية، وكيف يتم التعامل معها.

وقدم خريجو الكلية خلال  الاحتفالية، عروضا قتالية أمام الرئيس السيسي اليو9/م، كما قدم الطلبة عروضا للنزول بالحبال من أعلى الأبراج والمباني.

عروض قتالية أمام الرئيس السيسي
عروض قتالية أمام الرئيس السيسي

احتفالية كلية الشرطة 2023 

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي وطلاب كلية الشرطة والحضور، التحية لأرواح شهداء الوطن، وذلك بالوقوف وعزف النشيد الوطني، تعظيما لأرواحهم، قائلا: "التضحية بالنفس لا يوجد أغلى منها، فهناك رجال ضحوا بأرواحهم من أجل مصر".

كما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لخريجيي أكاديمية الشرطة اليوم، كما قدم التحية لكل أسر شهداء مصر، خاصة بعد نيلهم الشهادة وستبقى ذكراهم عطرة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، أنه نحرص في كل الحفلات سواء الشرطة أوالجيش أن يكون هناك نسبة من أسر الشهداء حاضرة تقديرا وامتنانا لما قدمه أبناؤهم.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يؤلمنا جدا سقوط كل شهيد أو أي شهيد في مصر سواء الجيش أو الشرطة أو المواطنين العاديين ولكن عزائنا كلنا أن ده كان تمن مش بسيط عشان الوطن ده يبقى عايش بفضل الله وبفضل تضحياتهم.

السيسي لـ خريجي كلية الشرطة: نلتزم ونحترم دولة القانون مع كل الناس

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وأكد الرئيس السيسي: "بنطور في أداء ومستوى التأهيل العلمي بالإضافة للتأهيل البدني"، وتابع الرئيس أن الجميع في الدنيا، له ما له، وعليه ما عليه، إلا الشهيد، فتظل ذكراه عطرة،  من أجل ما قدمه من أجل وطنه.

مشاركة من أسر الشهداء

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تخريج دفعة جديدة من رجال الشرطة، أنه يحرص في جميع الحفلات الخاصة بـ الشرطة و الجيش، أن يكون هناك مشاركة من أسر الشهداء، وهذا امتان لهم.

ووجه حديث لخريجي كلية الشرطة في حفل تخرجهم، اليوم الثلاثاء، :" أنتم هتتعاملوا مع مواطني مصر.. مهم جدًا نلتزم ونحترم  دولة القانون مع كل الناس.. وبتمنى لكم التوفيق، وكل مرة بقول الكلام ده  مفيش أغلى من النفس .. ثمن عظيم من أجل وطن عظيم".

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، هدية تذكارية من مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء دكتور هاني أبوالمكارم، وذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.

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السيسي لـ خريجي كلية الشرطة: نلتزم ونحترم دولة القانون مع كل الناس

وتتمثل الهدية التذكارية في مجسم لبوابة أكاديمية الشرطة يتقدمها رموز لبعض المعالم الأثرية والمشروعات القومية الجديدة لمصر وتظلها أجنحة النسر رمزا للأمن والأمان الذي يحيط بربوع الوطن.

كما قدم اللواء هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدية تذكارية ممثلة فى مجسم لبوابة أكاديمية الشرطة، وذلك خلال احتفالية الكلية بتخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

زغاريد بكلية الشرطة اليوم
زغاريد بكلية الشرطة اليوم

زغاريد بأكاديمية الشرطة اليوم

واطلقت مجموعة من السيدات، الزغاريد أثناء تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فرحًا بتخرج أولادهم من كلية الشرطة.

وتشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تخريج دفعة جديدة من طلابها، حيث تعد صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والجدير بالذكر، أن أكد اللواء هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، أنه يتخرج اليوم  19 طالبا من نوعية الدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية والفرنسية منها أوغندا وجيبوتي والكاميرون، ضمن المنحة التي تقدمها كلية الشرطة.

وقال هاني أبو المكارم، خلال كلمته التي ألقاها، باحتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، أن مركز بحوث الشرطة، بتدريب 734 متدربا يمثلون 42 دولة افريقيا، إضافة إلى متدربين من دول الكومنولث.

وتابع رئيس أكاديمية الشرطة، أنه قامت الكلية بتدريب  3409 طالبا في مجال العمل الأمني، مشيدا بجهود الأدارة العامة في تأمين المنشآت الحيوية، واعمال الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض.

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