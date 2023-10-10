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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفداً من تحالف الأحزاب المصرية

صدى البلد

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، وفداً من تحالف الأحزاب المصرية.

كان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الحملة المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني له.

وخلال اللقاء، رحب فوزي بالوفد، وأعرب عن شكر وتقدير الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للوفد ولزيارته المقر، كما توجه بالتقدير لدور تحالف الأحزاب في المشاركة الواعية في دعم المرشح الرئاسي. 

وثمن دور تحالف الأحزاب كونهم من أوائل الداعمين لترشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحملة لكل المصريين وتفتح أبوابها لكل مؤيد للمرشح، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

تثقيف المواطنين

من جانبه، ذكر وفد تحالف الأحزاب المصرية، أنهم يحرصون على تثقيف المواطنين من خلال الندوات والمؤتمرات في جميع المحافظات والقرى، لإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار التسع سنوات الماضية، فضلا عن حثهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع من خلال حملة أطلقوها تحت عنوان "حملة وعي"، بما يحقق الصالح العام للدولة.

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