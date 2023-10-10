ردا على استهداف المدنيين.. المقاومة الفلسطينية تعلن قصف مطار بن غوريون وتل أبيب

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قصف مطار "بن غوريون" وتل أبيب المحتلة ردا على استهداف الفلسطينين المدنيين.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية في بلاغ غسكري أن كتائب القسام قامت بقصف مطار "بن غوريون" بالصواريخ رداً على استهداف المدنيين.

وقالت المقاومة في بلاغ عسكري آخر إن كتائب القسام تقصف "تل أبيب" رداً على استهداف المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي انفجارات شديدة في منطقة ريشون لتسيون حولون وتل أبيب.

كما أعلنت سرايا القدس قصف كفار عزة وموقع فجة العسكري برشقة صاروخية، كما قصفت موقع ناحل عوز بقذائف الهاون من العيار الثقيل، واستهدفت كوسوفيم ومجمع المبيت والاتصالات بعشرات قذائف الهاون، حيث سمع صراخ الجنود، وقصفت سديروت برشقة صاروخية، كما استهدفت تجمع للآليات وموقع الاتصالات وتجمع للجنود داخل موقع كيسوفيم العسكري بعدد من قذائف الهاون.

وأكدت المقاومة الفلسطينية وجود إصابات في المكان.