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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: مد موعد تقديم على منصة ادرس في مصر للطلاب الوافدين.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام بمد موعد تقديم طلبات التسجيل على منصة "ادرس في مصر" للطلاب الوافدين للمرحلة الجامعية حتى 21 أكتوبر 2023.
وأضاف المصدر لصدى البلد إنه يتم التقدم الإلكترونى على منصة" ادرس فى مصر"، حيث يستمر فتح باب القبول أمام الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية .

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وأعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أنه قد أفاد المجلس الثقافى البريطانى بأنه يعلن للسنة العاشرة لبرنامج جوائز خريجى الدراسة فى المملكة المتحدة The Study UK Alumni Award الذى يحتفل بالإنجازات البارزة لخريجى المملكة المتحدة فى جميع أنحاء العالم ، الفائزون بالجوائز والمرشحون النهائيون هم قادة في مجالاتهم وقد استخدموا خبرتهم فى الدراسة فى إحدى جامعات المملكة المتحدة لتقديم مساهمة إيجابية لمجتمعاتهم وصناعاتهم وبلدانهم ،وتشمل فئات الجوائز لهذا العام العلوم المستدامة ، والعمال التجارية والابتكار، والثقافة والإبداع، والعمل الاجتماعي.

وتم فتح الدعوة لتقديم الطلبات فى 1 سبتمبر 2023 وتنتهى فى 22 أكتوبر2023 وسيتم تقديم جميع المتقدمين المؤهلين لجوائز الخريجين العالمية وجوائز الخريجين الوطنية التى سيتم استضافتها فى مصر والبلدان المشاركة.

وأوضحت الجوائز العالمية أنه سيتم الإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية والفائزين بجوائز الخريجين العالمية فى عام 2024 وسيتم الاحتفال بهم فى حملة رقمية من شأنها إبراز قصتهم ونجاحاتهم ، يتمتع الفائزون بالجوائز بفرصة رفع مكانتهم الدولية، وتوسيع شبكاتهم المهنية ، وتعزيز حياتهم المهنية من خلال زيادة التواصل المهنى الى المملكة المتحدة .

وأشار إلى أن الجوائز الوطنية بالإضافة إلى الجوائز العالمية ستستضيف مصر بالإضافة إلى 23 دولة الاحتفالات على المستوى الوطنى سيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين للجوائز الوطنية فى الفترة مابين ديسمبر 2023 ومارس 2024، ويستضيف السفير البريطانى الجوائز الوطنية عمومًا بحضور كبار الشخصيات كضيوف خاصين مما يؤدى إلى تغطية صحفية وعلاقات عامة واسعة النطاق للمرشحين النهائيين

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