لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، موضحًا أن التصعيد الحالي في قطاع غزة خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

قطاع غزة

وأكد الرئيس السيسي على أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، وأنه لا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف من الظروف.

تعقيدات الموقف

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري أن يكون واعياً بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد، مؤكدا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

السلام العادل

وأشار الرئيس السيسي أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الإسرائيلي، معربا عن أمل مصر في حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تُفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تتواصل مع جميع القوى الدولية الفاعلة وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف وتحقيق تهدئة حقناً لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.