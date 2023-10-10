العثور على 100 جثة مستوطن إسرائيلي قرب قطاع غزة

أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، نقلا عن منظمة إسرائيلية، بالعثور على 100 جثة في مستوطنة قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأمس، أعلنت منظمة "زاكا" الإسرائيلية، العثور على 100 جثة في مستوطنة "بئيري" الواقعة بغلاف قطاع غزة حيث قتلوا في اشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحشيا على غزة عقب عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت 7 أكتوبر، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.