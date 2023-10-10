عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على 100 جثة مستوطن إسرائيلي قرب قطاع غزة

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، نقلا عن منظمة إسرائيلية، بالعثور على 100 جثة في مستوطنة قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأمس، أعلنت منظمة "زاكا" الإسرائيلية، العثور على 100 جثة في مستوطنة "بئيري" الواقعة بغلاف قطاع غزة حيث قتلوا في اشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحشيا على غزة عقب عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت 7 أكتوبر، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

أسراب من المقاتلات.. 5 مدمرات ترافق حاملة الطائرات الأمريكية قرب إسرائيل

اتصال بين بايدن ونتنياهو.. اجتماع عاجل في الولايات المتحدة لمناقشة دعم إسرائيل

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

بعد انتهاء المهلة.. رشقات صاروخية مكثفة على مستوطنات عسقلان

بسبب الصراع الأوسع بالشرق الأوسط|البنك الدولي: فرصة لـ"هبوط سلس" للعديد من الاقتصادات

أسراب من المقاتلات.. 5 مدمرات ترافق حاملة الطائرات الأمريكية قرب إسرائيل

اتصال بين بايدن ونتنياهو.. اجتماع عاجل في الولايات المتحدة لمناقشة دعم إسرائيل

تهديد صريح.. تحذير عاجل من أمريكا لـ حزب الله

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل

ذعر يضرب المستوطنين.. قرار عاجل من الاحتلال الإسرائيلي بشأن شراء السلع الأساسية

الإسرائيليون في تل أبيب يختبئون داخل الملاجئ .. فيديو

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤..بيان عاجل من الهيئة الوطنية فى طلبات الاستثناءات

حنان البلخي تفوز بمنصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

10 لقطات بارزة من مركز زوار القبة الضريحية لمسجد الإمام الشافعي |شاهد

بعد قصف معبر رفح.. مصر ترجع شحنات غذائية كانت في طريقها لغزة

بأوامر الخطيب | شبانة: قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

قصة دجال الشرقية و«تلاقي الأوراح».. أوهم سيدة بعلاجها بممارسة الحرام مع صديقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عاشور بيفرح.. لقطات من عقد قرانه على المذيعة نانسي نور| صور

في أمس الحالة للدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

بعد انباء زواجها من تامر عاشور..20 صورة لنانسي نور تكشف من هى؟

بعد رسالة نجله.. هاني الناظر يتصدر ترند جوجل من جديد

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ