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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال بين بايدن ونتنياهو.. اجتماع عاجل في الولايات المتحدة لمناقشة دعم إسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وونائبته كاملا هاريس سيجتمعان مع فريق مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم لمناقشة دعم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن وهاريس سيتحدثان أيضا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الاجتماع لمناقشة دعم للدعم اللازم للاحتلال.

وأكد البيت الأبيض، أن الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية التي اقرتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى في طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلى.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسئول كبير في البنتاجون، أن الطائرات الأمريكية المحملة بالذخيرة، قد أقلعت بالفعل باتجاه إسرائيل.

وأضاف المسئول، في خبر عاجل، أن الولايات المتحدة تعمل على تسريع عمليات تسليم معدات الدفاع الجوي والأسلحة التي طلبتها إسرائيل من الشركات الأمريكية.

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