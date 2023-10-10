أعرفي شخصيتك من حقيبتك.. مفيدة شيحة تكشف التفاصيل

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، دراسة عن أن الحقيبة تدل على شخصية صاحبتها، حملت عنوان "قل لي ما بداخل شنطتك أقل لك من أنت".



وقالت مفيدة شيحة، إن هناك دراسة تقول أن من الممكن معرفة كل شخص من شنطته ومحتويات هذا الشنطة، وإذا كنتِ ممّن يضع أشياء متنوعة في حقيبتك، من العطر وكريم اليدين الى السكاكر والى حاجاتك الأساسية، فأنتِ امرأة عفوية تحب أن يكون معها كل شيء طوال الوقت.

وأضافت مفيدة شيحة، أن إذا كنت تضعين كاميرتك الخاصة لتصوير اللحظات، بالإضافة الى دفتر وأقلام ملونة، وألوان فاقعة من أدوات التجميل فأنتِ امرأة مبدعة.

وتابعت مقدمة برنامج الستات، أن إذا كنت تحرصين على وضع دفتر وقلم، بالإضافة الى عطرك المفضّل ونظارتك وأدوات التبريج المفضلة عندك، فأنتِ امرأة منظمة ودقيقة.

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن إذا كنتِ تحرصين على وضع مستلزماتك من مطهّر لليدين، مرهم للشفاه، ربطة الشعر وغيرها من هذه الحاجات، بالإضافة الى وضع هاتفك داخل الحقيبة وعدم حمله في يدك، فأنتِ امرأة بسيطة تحب الدقة والنظافة.