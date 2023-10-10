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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدث أمني.. إجراء عاجل من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن المجمع الحكومي بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت القناة 14 العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية طلبت من المتواجدين داخل المجمع الحكومي بـ القدس عدم المغادرة بعد الاشتباه في حدث أمني.

جاء ذلك في وقت تدوي فيه صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات والمناطق الإسرائيلية وعلى رأسها تل أبيب.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بإطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان صوب شمال إسرائيل.

ومنذ قليل سُمع دوي صفارات الإنذار بـ الضفة الغربية في أقصى نقطة وصلت لها صواريخ حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” حتى الآن.

كما أفادت شبكة “سكاي نيوز”، اليوم بإطلاق رشقات جديدة من قطاع غزة بعد انتهاء مهلة حماس للمستوطنين في عسقلان لمغادرتها حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي.

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