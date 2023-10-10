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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق وابل صواريخ من جنوب لبنان.. الاحتلال الإسرائيلي تحت قصف عنيف

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي تحت قصف عنيف

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بإطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان صوب شمال إسرائيل.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار بالضفة الغربية في أقصى نقطة وصلت لها صواريخ حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” حتى الآن.

كما أفادت شبكة “سكاي نيوز”، اليوم بإطلاق رشقات جديدة من قطاع غزة بعد انتهاء مهلة حماس للمستوطنين في عسقلان لمغادرتها حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر متحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تحذيرا للمستوطنين في عسقلان بجنوب إسرائيل بضرورة مغادرة المستوطنة قبل الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

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وقال المتحدث إن التحذير يأتي ردا على “جريمة تهجير أبناء شعبنا وإجبارهم على الفرار من منازلهم في قطاع غزة”.

لبنان إسرائيل صافرات الإنذار

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