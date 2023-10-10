صحيفة إسرائيلية: 10% من سكان مستوطنات غلاف غزة لقوا حتفهم بـ"طوفان الأقصى"

أعلنت صحيفة هآرتس العبرية أن 10 بالمائة من سكان مستوطنات غلاف غزة، وجدوا قتلى في عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، وأشارت سفارة دولة الاحتلال في واشنطن إلى ارتفاع عدد قتلى المستوطنين والجنود في مستوطنات غلاف غزة إلى ألف قتيل.

وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي 7 أكتوبر، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعترف الناطق باسم جيش الاحتلال بوقوع مئات القتلى والإصابات في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى أسر العشرات من الجنود.