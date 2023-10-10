عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس بالصواريخ فقط .. عناصر كتائب القسام تهاجم مستوطنة عسقلان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت صحيفة عبرية، أن مصادر بالجيش الإسرائيلي أفادت أن القوات الإسرائيلية اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين بالقرب من مدينة سديروت الجنوبية وكيبوتس مفالسيم المجاور، بالقرب من حدود غزة.

وبحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد سمع دوي إطلاق نار في المنطقة، وهذا بخلاف الصواريخ التي أطلقتها حماس بدءا من الساعة الخامسة ضد المستوطنة، بعد تهديد سكانها، ومطالبتهم لهم بمغادرة المكان بشكل سريع. 

وقد أمرت بلدية سديروت السكان بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وكتبت للسكان "خوفاً من حادث أمني، عليكم حبس أنفسكم في منازلكم فوراً!"، فيما يعتقد الجيش الإسرائيلي أن بعض المسلحين الفلسطينيين ما زالوا في الأراضي الإسرائيلية بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل صباح السبت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

شاهد.. لحظة قصف المدفعية الإسرائيلية قذائف حارقة على ‎لبنان

تسريب صوتي لـ مبارك يكشف خطة نتنياهو الخبيثة لتوطين الفلسطينيين في سيناء| ماذا قال؟

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

موضوعات متعلقة

أجنبي يرتدي زيا عسكريا يثير الرعب في تل أبيب

إطلاق 15 صاروخا باتجاه إسرائيل من لبنان

صواريخ المقاومة تشل إسرائيل.. الاحتلال يفرض قيودا على التجمعات والدراسة والأعمال

العاهل الأردني يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى غزة

صحيفة إسرائيلية: 10% من سكان مستوطنات غلاف غزة لقوا حتفهم بـ"طوفان الأقصى"

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان

الرعب يسيطر على تل أبيب .. تأجيل الانتخابات المحلية في إسرائيل

شرطة إسرائيل تعترف بوقوع إصابات في القصف الصاروخي لحماس على عسقلان

ترشيحاتنا

الأغذية العالمي يطلق عملية طوارئ لتوفير إمدادات إلى غزة والضفة الغربية

الكونجرس الأمريكي يطالب حماس بوقف الهجمات وإطلاق سراح الرهائن وإعادة الجثث

شكري: مصر مستمرة في مساعيها لتبني مسار التهدئة بين فلسطين وإسرائيل

الصحة الفلسطينية: المستودعات فرغت بالكامل.. ونشكر الرئيس السيسي

رسالة هامة.. إعلان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين

أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد إرسال أمريكا أكبر حاملة طائرات لإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فقدان الوزن.. رحاب الحمل تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة |صور

ملك الإصابات يعلن الاعتزال.. قصة مباراة أنهت مسيرة أمير الموهوبين هازارد

بفستان أسطوري.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار من حفل عقد قرانها

تامر عاشور بيفرح.. لقطات من عقد قرانه على المذيعة نانسي نور| صور

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ