ليس بالصواريخ فقط .. عناصر كتائب القسام تهاجم مستوطنة عسقلان

كشفت صحيفة عبرية، أن مصادر بالجيش الإسرائيلي أفادت أن القوات الإسرائيلية اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين بالقرب من مدينة سديروت الجنوبية وكيبوتس مفالسيم المجاور، بالقرب من حدود غزة.

وبحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد سمع دوي إطلاق نار في المنطقة، وهذا بخلاف الصواريخ التي أطلقتها حماس بدءا من الساعة الخامسة ضد المستوطنة، بعد تهديد سكانها، ومطالبتهم لهم بمغادرة المكان بشكل سريع.

وقد أمرت بلدية سديروت السكان بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وكتبت للسكان "خوفاً من حادث أمني، عليكم حبس أنفسكم في منازلكم فوراً!"، فيما يعتقد الجيش الإسرائيلي أن بعض المسلحين الفلسطينيين ما زالوا في الأراضي الإسرائيلية بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل صباح السبت.