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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل داخل الجيش الإسرائيلي مع قيادات قطاع الشمال بعد التصعيد مع حزب الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه بعد التصعيد على الحدود اللبنانية، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء هرتسي هليفي، أنه سيكون هناك اجتماع عاجل الليلة مع قيادات قطاع شمال إسرائيل. 

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الاجتماع يهدف لمناقشة وتقييم الوضع في القيادة الشمالية، وذك في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي في كافة القطاعات.

وتأتي تلك التحركات بعد تصاعد القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، ووجود محاولات تسلل لمقاتلين من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل، وقد اعترفت إسرائيل بمقتل إثنين من الجيش في الاشتباكات مع العناصر المتسللة. 

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