غزة: يتم إطلاق الفسفور الأبيض المسرطن والمحرم دوليا على الأبرياء

‏قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن الوضع يسوء في قطاع غزة والقنابل المضيئة يتم إلقائها في المناطق الشرقية ‏ والطائرات الحربية تحلق في أجواء قطاع غزة.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفيا له في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن ‏الأمس كانت ليلة صعبة على قطاع غزة وفقدنا عشرات الشهداء التي لا يزال بعضهم تحت الأنقاض وعشرات المنازل تم هدمها على رءوس المواطنين وطائرات الاحتلال لم ترحم ‏احد.

‏ وأضاف أن القذائف التي رأيناها بالأمس شاهدناها في عام 2008 ورأينا الفوسفور الأبيض يطلق على رءوس المواطنين وهذه المواد المسرطنة القاتلة محرمة دوليا يتم لقائها على الفلسطينيين الأبرياء والأطفال.