غزة: يتم إطلاق الفسفور الأبيض المسرطن والمحرم دوليا على الأبرياء

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن الوضع يسوء في قطاع غزة والقنابل المضيئة يتم إلقائها في المناطق الشرقية والطائرات الحربية تحلق في أجواء قطاع غزة.
وتابع خلال مداخلة هاتفيا له في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن الأمس كانت ليلة صعبة على قطاع غزة وفقدنا عشرات الشهداء التي لا يزال بعضهم تحت الأنقاض وعشرات المنازل تم هدمها على رءوس المواطنين وطائرات الاحتلال لم ترحم احد.
وأضاف أن القذائف التي رأيناها بالأمس شاهدناها في عام 2008 ورأينا الفوسفور الأبيض يطلق على رءوس المواطنين وهذه المواد المسرطنة القاتلة محرمة دوليا يتم لقائها على الفلسطينيين الأبرياء والأطفال.