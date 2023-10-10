اللواء نصر سالم: مخطط إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء لن يحدث

‏قال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن المشهد الذي يحدث في فلسطين الآن هو ما حذرنا منه منذ فترة، وأن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني بالتأكيد سوف يولد انفجار، وعدم إعطاء الفلسطينيين حقهم الطبيعي بإقامة الدولة المستقلة أدى إلى ما يحدث اليوم.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفيا له في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن المجتمع الدولي لديه ازدواجية في المعايير، وهذا من الأمور أيضا التي أدت إلى هذا الانفجار الفلسطيني، ولا توجد دولة غربية واحدة تساند الشعب الفلسطيني والكل في صف الاحتلال الإسرائيلي ولا وجود لحقوق إنسان حتى الآن.

‏وأضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن فكرة حل القضية الفلسطينية على حساب مصر هي فكرة أمريكية إسرائيلية منذ زمن ومخطط الوطن البديل للفلسطينيين في سيناء لن يحدث أبدا.