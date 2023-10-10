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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الإمارات لتوجيه مساعدات إلى فلسطين بمبلغ 20 مليون دولار

محمد بن زايد آل
محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة دولة الامارات

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة  بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار.

 

ووفقا لبيان نشرته وكالة أنباء الإمارات فإن ذلك يأتي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.

 

ويأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.

 

وكان قد بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم جهود خفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وحماية المدنيين.

وناقش الجانبان تداعيات التصعيد الجاري لاسيما الإنسانية والأمنية ، وأهمية تعزيز الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأوضاع بكافة السبل الممكنة.

رئيس دولة دولة الامارات محمد بن زايد مساعدات عاجلة اللاجئين الفلسطينيين فلسطين وإسرائيل

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