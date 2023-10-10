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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع في غزة صعب للغاية وإسرائيل تقود حرب إبادة

غزة
غزة

قالت د. مي الكيلة وزير الصحة الفلسطينية، الوضع في قطاع غزة صعب للغاية، وإسرائيل لا زالت تعربد في قصفها لقطاع غزة وهي حرب إبادة كونها تبيد الحجر والبيت والشجر وتستخدم الفسفور الأبيض المحرم دوليا، وهناك عائلات قضت بأكملها وتم قصف المستشفيات وإستهداف عربات الإسعاف حتى أن إحداها انشقت نصفين أثناء القصف.
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وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن أعداد المستشفيات في قطاع غزة تبلغ 15 مستشفى خرج منها مستشفى كامل، والعدد الآخر خرج نصفه عن الخدمة، لافتة إلى أن أهمية المستشفيات في توزيعاتها الجغرافية وتمركزها مثلا مستشفى بيت حانون هدم بالكامل وأصبحت المدينة بلا مشفى.

وعن أعداد الضحايا تابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "حتى الخامسة والنصف مساء بلغ أعداد الشهداء وهي 830 شهيدا ارتقوا و4250 جريحا وهي أرقام ليست دقيقة لأنها تعكس فقط ما وصل إلى المستشفيات، لكن لازال هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى الذين لم يستطيعوا الوصول للمستشفيات".

عملية طوفان الأقصى مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية مستشفى بيت حانون قطاع غزة طوفان الأقصى

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