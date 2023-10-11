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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدحت العدل عن أحداث غزة: نؤازر الفلسطينيين ولسنا مع جهات أو فصائل

مدحت العدل
مدحت العدل

علق الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل على إعادة إحياء مقاطع  من أوبريت " القدس هترجع لنا " الذي شاركه نشطاء  على مواقع التواصل الاجتماعي جراء ما تشهده الأراضي الفلسطينية من عدوان إسرائيلي قائلاً : " القدس هترجع لنا كل الناس تخيلت أن العرب والمقاومة ماتوا ولكل فعل رد فعل وإن طال الأمد وكان لازم هيبقى فيه رد  فعل للاعتداءات الإسرائيلية وبناء المستعمرات وتوسع الاستيطان وتهويد القدس  ورد الفعل حصل بشكل مفاجئ وقوي . 


وعن ذكريات كتابة الاوبريت قال خلال  مداخلة عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على   شاشة  ON  :   -كتبتنا أغنية  لحنت بكل حب وشاركت فيه القديرة الراحلة  هدى سلطان  ولازالت الاغنية تعيش لأنها معبرة عن شهور  الشعب العربي بغض النظر عن تطبيع الحكومات لكن يظل الشعب العربي  رافضاً لهذا التطبيع  ". 


مواصلاً : " وقت كتابة الاوبريت   كنت في جنوب إفريقيا عشان أعمل فيلم  "أفريكانو"  مكنش فيه جوجل ولا موبايلات ومكنش التواصل سهل عشان   نعرف  الاحداث  وإحنا راجعين   في الطيارة قرأنا صحف عن جريمة  قتل الشهيد الطفل محمد درة وكانت حاجة تكسر القلب وضد الإنسانية  كتبته على الطائرة وفي ثلاثة أيام جمعنا كل هؤلاء الفنانين". 


لفت إلى الاحتلال الصهيوني  نجح   في أخر عشرين سنة لتصدير  المشاكل لتكون عربية عربية  وليست قضية عربية إسرائيلية قائلاً : " لما  كتبنا الاوبريت كانت قضية فلسطين هي المهمة والملحة أخرجه طارق العريان وكتبه  الهمشري  رحمه الله وعمل انفجار وقتها وقتها  صرخة عرب  لأنها قضية عربية  وهي ليست قضية فلسطين عشان الناس الي حصلها    غسيل مخ ستظل قضية  عربة  "
وشدد على أن ما يحدث رد فعل  طبيعي  نتيجة الاحتلال والتوسع الاستيطاني  قائلاً : "  نحن مع الفلسطينيين ولسنا  مع جهة من الجهات أ والفصيل  من الفصائل  قد نختلف مع حماس لكن نتفق  مع القضية وما يحدث مع فلسطين هو إهانة لكل عربي ". 

 

الأراضى الفلسطينية الاحتلال الصهيوني الدكتور مدحت العدل الراحلة هدى سلطان القضية الفلسطينية شاشة ON

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