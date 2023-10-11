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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام نصر: حاولنا ضم هاني العتال لقائمة حسين لبيب ولكنه رفض

كشف هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس النادى فى قائمة حسين لبيب أن قرار ترشحه  لم يستغرق  وقتاً وإنما  قرر الترشح  على منصب نائب رئيس  النادي على قائمة لبيب   قائلاً : " قررت الترشح في فترة قصيرة و لاننا عندنا  أخلاقيات في منظومة كرة اليد في نادي الزمالك  نحترم الكبير والخبرة وهي علاقة عائلية وليست علاقة  ملعب  فقط وكان لازم أنزل مع كابتن حسين لبيب   لما أعلن ترشيح  نفسه كنت هترشح على منصب الرئيس   ولكن لما قرر النزول  نزلت معاه كمرشح على منصب النائب ". 


واصل خلال  لقاء  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على   شاشة  ON  :  : " أنا متخصص مهنياً  مهندس وعندي دراسات عليا في الإنشاءات وعملت في مجال الهندسة الرياضية والمنشآت الرياضية وعندي خبرة في إقامة المنشآت الرياضية التي تحقق رغبات أعضاء الجمعية العمومية من الجهة الاجتماعية وكذا الرياضيين لابد من إقامة الإنشاءات الرياضية المناسبة  لهم ". 


وقال أن فكرة إنشاء فروع اخرى تأخرت كثيراً   ولايوجد سوى فرع واحد فقط    قائلاً : " تأخرنا في  إنشاء فروع عندنا فرع واحد فقط   لازالت الفرصة قائمة طالما النية والرؤية قائمة وموجودة بالاضافة لاعادة تنظيم للمقر الرئيسي لان فيه حاجات كيرة ما تعملتش بهندسة سليمة ومنضبطة "
لافتاً إلى أنه ليس قلقاً  من المنافسة مع  منافسه هاني العتال قائلاً : " على قدر العزائم تأتي الهمم  وأنا رياضي  وبنزل في اي مستوى  وتعودت على خوض الصعاب ". 


قاطعته الحديدي تقصد أنك أفضل منه رياضياً ؟  ليرد قائلاً : " هناك فوارق أنا كنت كابتن منتخب مصر وهو يعلم ذلك مش عيب لكن لايمنع أنه رجل رياضي يتقبل المنافسة  وهاني صديقي وصاحبي وبيننا علاقات جيدة الانتخابات  هي  مباراة سوف تنتهي بنهاية صفارة الحكم  وهنرجع الاصدقاء التقليدين  وإحنا أصحاب بالفعل "
وكشف أن قائمة حسين لبيب حاولت ضم العتال للقائمة لكن لم تنجح الفكرة قائلاً : "  حاولنا ضمه للقائمة ولكن لم نوفق لاختلاف وجهات النظر  "
لكنه شدد    أن الانتخابات التي يشهدها النادي مؤخراً هي أرقى الانتخابات في تاريخ النادي

الإعلامية لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة هشام نصر نادي الزمالك منصب نائب رئيس النادى

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