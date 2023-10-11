عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر لهيونداي فيرنا في السوق المصري

صدى البلد

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا أحد أشهر سيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، وحظيت بشعبية وانتشارا واسعاً بفضل اعتماديتها الكبيرة ولقبت بسيارة الشعب، بالإضافة لتوفر قطع غيارها بكثرة وبأسعار مناسبة.

هيونداي فيرنا 

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.     

هيونداي فيرنا 

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

 

وبفضل هذه المواصفات تبلغ السرعة القصوى للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 نحو 180 كيلومتر في الساعة، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كم.

 

زودت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 بخزان وقود سعة 45 لتر وبلغ طول السيارة 4.260 متر وعرضها 1.680 متر وارتفاعها 1.395 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.578 متر ووزن اجمالي 1110 كجم.

هيونداي فيرنا 

أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 165 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

السوق المصري فيرنا هيونداي فيرنا موديل 2007 هيونداي فيرنا هيونداي السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

تعليق الرحلات وسقوط مصابين.. شاهد| حريق كبير في مطار بالعاصمة البريطانية

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

وصول شحنة أسلحة أمريكية إلى قاعدة نفاتيم الإسرائيلية

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

موضوعات متعلقة

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

لفترة محدودة.. أشهر سيارات بيجو بخصم 70%

فرصة.. بيجو 508 بأقل من نصف سعرها

سعر BMW X3 موديل 2023 في مصر

أشهر أعطال بطارية السيارة وإزاي تحافظ عليها

أخبار السيارات.. أحدث أسعار BMW X6 M.. نيسان قشقاي بدون أوفر برايس وجمارك

سعر سوزوكي جيمني الجديدة في السعودية

أوروبا.. ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 30%

ترشيحاتنا

محلل فلسطيني لـ صدى البلد: الحرب مع الاحتلال ستطول.. ونهايتها في حالة واحدة

مسؤول فلسطيني: وقود تشغيل الكهرباء بـ غزة يكفي 12 ساعة فقط

إسرائيل: نعمل مع أمريكا ومصر لتسهيل مغادرة الأمريكيين لـ غزة

لأول مرة منذ حرب لبنان.. جيش الاحتلال يستخدم سلاحا خارقا في قصف غزة

الليلة.. الأهلي يواجه سلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية للسلة

قصف إسرائيلي يستهدف الجامعة الإسلامية في غزة|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ