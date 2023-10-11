وزير الخارجية الأسبق: الحل السياسي للقضية الفلسطينية في الوقت الراهن صعب

قال السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الاسبق ، إن الحل السياسي للقضية الفلسطينية في الوقت الراهن صعب ، مشيرا إلى أن اسرائيل استغلت سقوط ضحايا مدنيين لاستقطاب التعاطف العالمي .

وتابع السفير محمد كامل عمرو ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن هناك استنكار من الطريقة الاعلامية الامريكية التي بها انحياز للجانب الاسرائيلي ، متابعا :" في اكثر من هجوم اسرائيلي قتل الالاف من المدنيين الفلسطنين ولم نسمع هذه اللهجة الشديدة من العالم وقتها ".

وأردف : اسرائيل تهدد بقطع المياه والكهرباء والغاز عن قطاع غزة فيما يعرف بالعقاب الجماعي الممنوع في القانون الدولي ، إلى جانب أن إسرائيل تمتلك اكثر حكومة متطرفة في التاريخ ، ونتنياهو لازال يدافع عن بقاءه .