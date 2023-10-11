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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل طلب فتوح في العقد الجديد 60 مليون جنيه؟..هشام نصر يحسم الجدل

هشام نصر
هشام نصر

كشف هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس الزمالك، أن المفاوضات لبقاء أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، داخل صفوف القلعة البيضاء  وصلت لمرحلة متقدمة وهو رجل زملكاوي بالأساس  . 


خلال  لقاء  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على   شاشة  ON   : اتوقع في القريب   العاجل تكون هناك انفراجه  . 


وحول حقيقة عرضه أرقاماً خياليه  قال ك حقه يعرض أرقام وإحنا نقول حتى الوصول لنقطة إتفاق   لافتاً إلى  أن مدة العقد   سوف يجدد له لمدة عامين أو  ثلاثة وأن المدة مرهونة بالوصول لاتفاق بشأن قيمة العقد  نفسه ونفى أن يكون   فتوح قد طلب عقد بقيمة 60 مليون جنيهاً  قائلاً : " مافيش 60 مليون جنيه أقل  " . 


وعن رأيه في أداء أوسوريو وهل راض عنه ؟ قال : " أنا مختلف في ألية تقييم مقارنة بالآخرين  ولازم عند التقييم اشوف ماهي الامكانيات التي كانت متاحة  لديه ؟  وهل لديه رؤية مستقبلية ؟ وألى اين وصل بمستوى الفريق ؟ عند الاجابة على هذه التساؤلات  نضع تقييم علمي وحقيقي ".


واصل : ـ أعتقد أن أوسوريو مدرب مجتهد لكن لديه مشكلة في عدم ثبات التشكيل وبدون أسباب  ولا أحد يفهمها ولم يحصل على رضا الجماهير ". 

الإعلامية لميس الحديدي هشام نصر شاشة ON نائب رئيس الزمالك لميس الحديدي

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