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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرباح سامسونج تنخفض بنسبة 80% قبل نهاية 2023

أرباح سامسونج تنخفض
أرباح سامسونج تنخفض بنسبة 80% قبل نهاية 2023

كشفت تقارير تقنية عن توقع خبراء صناعة التكنولوجيا فى العالم انخفاض أرباح شركة سامسونج الكورية الجنوبية فى الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضى.

ومن المتوقع ان تكشف اليوم عملاقة صناعة الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون فى العالم عن أرباحها الأولية لـ الربع الثالث من عام 2023.

ذكر محلل بان المتوثع لإنخفاض أرباح سامسونج إلى 2.1 تريليون وون، مقارنة بأرباح العام الماضى التى بلغت 10.85 تريليونات وون.

ومن المتوقع أن يكون الانخفاض فى قسم الشرائح، وهو أكبر مصدر دخل للشركة، بحوالى 3 تريليونات وون إلى 4 تريليونات وون، بسبب انخفاض أسعار شرائح الذاكرة.

يذكر أن عدد من الشركات قررت عدم شراء شرائح ذاكرة جديدة، واعتمدت على مخزونها الحالي خوفاً من أى عواقب اقتصادية، ومن المتوقع أن تنتعش الطلبات على شرائح سامسونج مع بداية العام المقبل.

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