إسرائيل تطالب المجتمع الدولي بالضغط على المقاومة لإطلاق سراح الرهائن

دعا سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج، المجتمع الدولي بقوة إلى الضغط على حركة المقاومة الفلسطينية لإطلاق سراح الأشخاص الذين تم احتجازهم كرهائن.

وقال هرتسوج في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” “نطلب من المجتمع الدولي أن يدعو المقاومة إلى إطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط لأن احتجاز الرهائن يعد جريمة حرب”.

وأقر بأن المسؤولين ما زالوا في طور تكوين تفاهم كامل فيما يتعلق بعدد الرهائن وهويتهم ووضعهم، مؤكدًا أن من بين الرهائن إسرائيليون وأميركيون وجنسيات أخرى.

ولفت إلى أنه ليس متأكدًا مما إذا كان أي من الرهائن قد قُتل.

وفي وقت سابق، وقع ثلاثمائة واثنان وتسعون عضواً في مجلس النواب الأمريكي على قرار من الحزبين يعرب عن الدعم الكامل للحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن القرار الرمزي شارك في رعايته رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب النائب مايكل ماكول والنائب جوريجوري ميكس، ويهدف للوقوف بجانب إسرائيل ضد حماس؛ مؤكدًا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.