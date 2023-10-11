بالهوت شورت .. لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة جديدة عبر إنستجرام |شاهد

خطفت الفنانة لقاء الخميسي أنظار جمهورها فى أحدث إطلالة، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال مرتدية هوت شورت جينز مع تيشرت باللون البنك واعتمدت تسريحة شعر مميزة على طريقة الضفيرتين ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل.

وكانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.





مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

وشاركت الخميسي، في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وأيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل، تأليف فداء الشندويلي.