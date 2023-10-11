هندي يبني قصرا فوق ناطحة سحاب ويتركه مهجورًا.. كيف ذلك

استطاع الملياردير الهندي وعضو البرلمان فيجاي ماليا إنفاق 16 مليون جنيه إسترليني لبناء قصر فاخر على قمة ناطحة سحاب ضخمة، لكن حوله بعد ذلك إلى منزل مهجور!

قصر فاخر لرجل مديون!

لم يستطع الملياردير الهندي فيجاي ماليا مالك القصر السماوي الفاخر من رؤية قصره والعيش به لأنه فر من البلاد عام 2016 قبل الانتهاء من تشييده. وذلك بسبب ديونه المتراكمة التي وصلت إلى 819 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار).

كما أنه لا يستطيع الرجوع إلى قصره حتى الآن لأنه إذا عاد إلى موطنه فهناك احتمال كبير أن تقوم الحكومة الهندية بإحالته للاستجواب. بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

يقيم ماليا الآن في بريطانيا، بعيدًا عن قصره الذي لم يره مطلقًا. بعدما فر مع ونيراف مودي، المتهم بالاحتيال على بنك البنجاب الوطني المملوك للدولة، من البلاد.

جمع رجل الأعمال ثروته من شركات الطيران Kingfisher التابعة له وسباقات الفورمولا 1، لكن فرصته في العيش في العقار الذي كلف به قبل سبع سنوات ضئيلة للغاية.

هيكل معقد بتحد كبير

وبحسب يونيلاد أن ذلك لم يمنع عرفان رزاق، رئيس شركة المشاريع العقارية المرموقة، من الادعاء بأن "الهيكل المعقد" يمثل تحديًا كبيرًا حيث قال: "لقد كان بناء القصر على ناتئ ضخم على هذا الارتفاع تحديًا، لكننا تأكدنا من أننا بنيناه تمامًا بالطريقة التي تم تصوره بها. إنه هيكل معقد وأعمال التشطيب مستمرة. سوف ننتهي من بناء المشروع حسب العقد وتسليمه."

وكان من المفترض أن تتم عملية التسليم مؤخرًا، لكن ماليا حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر فيما يتعلق بحكم قضائي مبكر بشأن شركات الطيران التابعة له Kingfisher.