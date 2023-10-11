بطولة كريم فهمى.. عرض قصة قرض شخصي اليوم في حدث بالفعل

يعرض اليوم قصة "قرض شخصى" من مسلسل "حدث بالفعل" على إحدى المنصات الإلكترونية والذى يقوم ببطولته كريم فهمى.

وتدور أحداث حكاية قرض شخصي، من مسلسل حدث بالفعل، حور تعرض جمال الذي يجسد شخصيته الفنان كريم فهمي، وأسرته لحادث سيارة أثناء سفرهم، وبعد ذهابهم للمستشفى، يفيق جمال، كريم فهمي، ولا يجد أسرته ويجد أن إدارة المستشفى تخبره أنه جاء بمفرده، رغم محاولاته لإثبات صحة كلامه، وتدور الأحداث حول رحلة بحثه عن أسرته ومعرفة السر وراء اختفائهم.

كريم فهمى

وكان كريم فهمي تعاقد على بطولة إحدى قصص مسلسل "حدث بالفعل"، والتى تحمل اسم "قرض شخصى" ومن المقرر بدء تصوير أولى المشاهد خلال الأيام المقبلة.

الحكاية إخراج هشام الرشيدى، وجارى ترشيح عدد من الأبطال والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن ومنسق اعلامي يارا احمد.

يشار إلى أن مسلسل "حدث بالفعل" تأليف فادى النجار ومدير تصوير كريم رضا وديكور دينا ماهر، وإخراج هشام الرشيدى فى أول تجربة تليفزيونية له بعد فيلم "ماكو.