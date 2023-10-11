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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اجتماع مهم لقيادات حزب مستقبل وطن لمساندة الرئيس السيسي.. تفاصيل

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

عقد حزب مستقبل وطن، اجتماعا هاما ضم أمانته المركزية وهيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ وأمناء الحزب في المحافظات، لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة، و في أعقاب إعلان الحزب تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة.

وقد تحدث في الاجتماع؛ النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، والذي وجه الشكر لكافة الحضور من القيادات البرلمانية والحزبية، مؤكدا دعم ومساندة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاستحقاق الانتخابي القادم، وفاءً للجميل، و تقديرا للإنجازات الكبيرة التي تحققت والتي لايمكن لأحد إنكارها، واستكمالا لمسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وأشار نائب رئيس الحزب إلى عملية التطوير التي تحققت في الحزب خلال الفترة الأخيرة على المستوى التنظيمي  والجماهيري، وفي الأمانات المركزية وأمانات المحافظات، والمهام المنوطة بهذه التشكيلات في الاستحقاق الانتخابي القادم.

وتحدث النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن أهمية دور كوادر وأعضاء الحزب، وهم أصحاب الخبرات الانتخابية والشعبية الكبيرة والمنتشرين في كافة أنحاء البلاد في الاستحقاق الانتخابي الرئاسى القادم، ورد الجميل إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المستشار السياسي الدكتور محمد كمال، إلى التحديات الداخلية والخارجية في هذه المرحلة، ومسئولية القيادات الحزبية والبرلمانية في المساهمة في عبور تلك التحديات وتحقيق الاستقرار.

وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، على استمرار الاجتماعات التنظيمية على المستويات المختلفة لتنفيذ خطة التحرك فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم وبالشكل الأمثل.

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