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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات بالعريش حول القضية السكانية من منظور إسلامي

ندوة حول القضية السكانية
ندوة حول القضية السكانية من منظور اسلامي



نفذت وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش شمال سيناء، ندوتين احداهما بحى ضاحية السلام تحت عنوان "القضية السكانية من منظور اسلامى " ، والاخرى بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة العريش تحت عنوان " تحدث معه" وهى احدى مبادرات وزارة التنمية المحلية والتى تهدف الى دفع الرجل للعودة لدوره فى الاسرة  لانخاذ قرارات رشيدة.

 


وأشارت حنان سالم مدير الوحدة الفرعية للسكان بمدينة العريش، إلى أن الندوتين ناقشتا عددا من المشاكل التى يعانى منها المجتع ، المرتبطة بالقضية السكانية كالبطالة، الزواج المبكر، الطلاق،  ختان الإناث ، التفاهم الأسري  ، تمكين المرأة ، غيرها من المشكلات ذات الصلة.

 


وقالت ريم علي يعقوب مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن الندوتين عقدتا فى اطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتعليمات اللواء محمد عبد الفصيل شوشة محافظ شمال سيناء وارشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، ضمن خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية كما تم وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها.
 

وبدوره أفاد خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الهدف من الندوتين رفع الوعي بالقضية السكان وتفعيل دور المبادرات الرئاسية وشرح وتوضيح الخدمات التى تقدمها وزارة التنمية المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.


وأوضح عبد الحليم، أن الندوتين عقدتا بحى ضاحية السلام وقاعة الاجتماعات الرئيسية بمجلس مدينة العريش تحت اشراف العميد اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة واسامة عفش رئيس مجلس مدينة العريش، حاضر فيهما الشيخ هانى اسماعيل مفتش بالأوقاف بحضور ايهاب بكير سكرتير المجلس، مصطفى مجاهد رئيس حي الضاحية، اعضاء وحدة السكان الفرعية وفاء الشحات، هويدا محمد، عبير مصطفى، وعدد ٥٠ شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من الجنسين.


 

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العريش ندوات القضية السكانية إسلامي

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