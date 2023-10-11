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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ حرب لبنان.. جيش الاحتلال يستخدم سلاحا خارقا في قصف غزة

صاروخ موجه من نوع
صاروخ موجه من نوع رمح

أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنه ولأول مرة منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، تستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي صاروخا موجها من نوع الرمح؛ لقصف قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال، أغار على 80 هدفا في بيت حانون في قطاع غزة، خلال الليل.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إن قواته تقصف الآن أهدافا تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دبابات الجيش هاجمت مواقع مراقبة تابعة لحزب الله؛ ردا على إطلاق نار عبر الحدود من الأراضي اللبنانية.

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