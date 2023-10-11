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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتعاون مع الألكسو.. "الوطنية للتربية" تنظم ورشة حول "استخدام البلوك تشين في التعليم"

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية المصرية في العمل على مشاركة المنظمات الثلاثة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) في تنفيذ برامج ومشروعات على نحو يحقق أهداف الدول العربية والإسلامية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وفى هذا الإطار، عقدت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للجامعات، ورشة عمل حول "استخدام تكنولوجيا البلوك تشين فى التعليم" وهو مشروع النظام العربي الموحد للتثبت من مصداقية الشهادات العربية وحمايتها من التزوير، بحضور د. أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ود. منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد الجمني مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالألكسو، وأ. السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وبمشاركة ما يقرب من ٤٠ مشاركًا من المجلس الأعلى للجامعات والكليات المختلفة بجامعة القاهرة، وذلك بمقر جامعة القاهرة خلال يومي ٩ - ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣.

وفي كلمة جامعة القاهرة، نقل د. أحمد رجب تحيات د. محمد الخشت رئيس الجامعة وتمنياته لأعمال هذه الورشة بالنجاح والتوفيق، معربًا عن سعادته لاختيار جامعة القاهرة لاحتضان هذه الورشة، مؤكدًا على أهمية الورشة في التوعية بخطورة تزوير الشهادات، خاصة فى ظل التطور التكنولوجي.

 

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وفى كلمة منظمة الألكسو، نقل د. محمد الجمني تحيات د. محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وتمنياته لأعمال هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق، موجهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الألكسو ذفي الإعداد والترتيب لهذا الاجتماع، مؤكدًا علي أن منظمة الألكسو لا تدخر جهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء لبناء قدرات العاملين في كافة المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة.

واضاف مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالالكسو أن المنظمة واصلت جهودها نحو التطور التكنولوجى من خلال تنفيذ مشاريع كُبرى رائدة في مجال البلوك تشين وتطبيقه في التعليم؛ للمساعدة في مواجهة التحديات هذا المجال، فضلاً عن تسريع التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، نقلت د. منى هجرس تحيات د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة وتمنياته لأعمال هذه الورشة بالنجاح والتوفيق، مؤكدة على أنه خلال السنوات الماضية ظهر مصطلح البلوك تشين، وهي تقنية ذات طابع مميز نظرًا لما توفره من أمان واحتفاظ بالبيانات والمعلومات المخزنة المبرمجة التي لا يمكن تعديلها أو التلاعب بمحتواها.

وأضافت الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات أن جمهورية مصر العربية استخدمت التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك في إطار خطة الحكومة لتسريع عملية التحول الرقمي، مشيرة إلى أن تقنية البلوك تشين ستكون جزءًا رئيسيًا في عملية التحول الرقمي بمصر.

وخلال فعالية الورشة، تم استعراض مشروعات الألكسو لتعزيز التحوّل الرقمي في الوطن العربي، فضلاً عن استخدام تكنولوجيا البلوك تشين في التعليم، إضافة إلى النظام العربي الموحد للتحقّق من مصداقية الشهادات وحمايتها من التزوير باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين، وكذا وظائف منظومة "صدّقني" للتحقّق من مصداقية الشهادات وحمايتها من التزوير، كما تم تدريب المتخصصين فى مجال إصدار الشهادات على منصة "صدقني".

 

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