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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمقدم 25 ألف جنيه.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر الأحد المقبل

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة في طرح الوحدات السكنية بمشروعات (الإسكان المتميز- سكن مصر- جنة) بمدن رشيد الجديدة- المنصورة الجديدة- ناصر غرب أسيوط- غرب قنا- ملوي الجديدة، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

وحسب إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم توفير كراسة شروط ومواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات السكنية بمقر جهاز المدينة، اعتبار من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، والوحدات المطروحة المقدر عددها بـ 916 وحدة سكنية، والتي جاءت على النحو التالي:

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144 شقة في مدينة رشد الجديدة.

288 شقة في المنصورة الجديدة.

192 شقة في مدينة ناصر غرب أسيوط.

144 شقة في مدينة غرب قنا.

148 شقة في مدينة ملوى الجديدة.

وسيكون التقديم في هذا الإعلان والحجز عن طريق أجهزة المدن التي تتواجد بها الوحدات، ويكون الحجز فوري من خلال جهاز المدينة المختص، حيث يقوم الجهاز بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

ويبدأ مقدم الحجز من 25 ألف جنيه لشقق الإسكان المتميز، و50 ألف لشقق سكن مصر، و100 ألف لشقق جنة.

إجراءات الطرح والتخصيص

يعلن جهاز المدينة توافر وحدات سكنية للحجز الفوري، ويتم وضع الإعلان في لوحة الإعلانات بمركز خدمة المواطنين، وعلى الصفحة الرسمية لجهاز المدينة بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا الإعلان في الجرائد الرسمية حسب طبيعة الطرح ومقتضياته.

ويتم إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري- فني- مالي- قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

ويتم إعطاء العميل خطابًا موجهًا لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز، مضافًا إليه مصاريف دراسة الطلب، طبقا لكراسة الشروط، ثم يقوم العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفقا بها إيصال سداد جدية الحجز، على أن تكون الأولوية في التخصيص والتسكين للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.

ثم تتولى اللجنة الفرعية فرز وتفريغ الطلبات المقدمة على كل وحدة سكنية، وإجراء القرعة في حالة التزاحم، ورفع توصياتها للجنة الرئيسية التي تشكل باعتماد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية ورئاسته وأعضاء من القطاعات المختصة (عقاري ـ فنى ـ مالي ـ قانوني - الخ) لمراجعة إجراءات التخصيص وتوصيات اللجنة الفرعية بالجهاز، والبت فيها طبقا لكراسة الشروط وأحكام اللائحة العقارية، وإصدار التوصيات على التخصيص، على أن يتم اعتماد توصيات اللجنة من اللجنة العقارية الرئيسية، وإصدار قرار التخصيص، وموافاة جهاز المدينة بقرار التخصيص، لاستكمال الإجراءات ومخاطبة العميل لاستكمال مقدم الحجز خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالموافقة طبقا للمعاملة المالية.

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