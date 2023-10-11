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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى سارة للمتقدمين على شقق سكن لكل المصريين

مي عبد الحميد
مي عبد الحميد

قالت الدكتورة مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ، إنه سيتم البدء فى إرسال رسائل لمن هم داخل الأولوية فى المرحلة الخاصة بسكن كل المصريين 4 خلال أسبوعين من الآن، تمهيدًا للبدء فى سداد الأقساط الربع سنوية على الوحدات التى سيتم تخصيصها لهم، موضحة أن الأولوية الخاصة بهذا الإعلان تقدر بنحو 12 ألف وحدة.

وأضافت مي عبد الحميد، أنه سيتم طرح عدد من البدائل لمن هم خارج الأولوية سواء بالتقديم فى الإعلان الجديد وفقًا لشروطه، وإبداء رغبة فى ذلك أم يقوم بسحب مقدم الحجز، على أن يتم توفير وحدات لمن ينطبق عليه شروط الإعلان فى أقرب وقت ممكن، ومن المقرر أن يتم تسليم الوحدات فى خلال 36 شهرًا لمن هم خارج الأولوية.

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وأشارت إلى أن الصندوق بصدد الإعلان عن طرح جديد لوحدات سكن لكل المصريين ولكن ستختلف الأسعار وفقًا لطبيعة التكلفة، مع زيادة الدعم المقدم للوحدات مع تضاعف تحمل الحكومة لتكلفة الفائدة، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل هذا الإعلان خلال شهر من الآن.

مي عبد الحميد صندوق الإسكان الإجتماعي والتمويل العقاري اخبار مصر مال واعمال سداد الأقساط الوحدات السكنية Finance Real Estate

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