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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف رائد جديد من موتورولا يتحدى سامسونج..بسعر رخيص

هاتف رائد جديد من
هاتف رائد جديد من موتورولا يتحدى سامسونج..بسعر رخيص

يأتي هاتف Motorola Edge (2023) بسعر أقل من هاتف Motorola Edge+ (2023)، الذي تم إطلاقه رسميًا في البلاد في وقت سابق من هذا العام. بسعر 599 دولارًا أمريكيًا (أمازون)، تروج الشركة لهاتف Edge (2023) كبديل قوي لهاتف Pixel 8، الذي يبلغ سعره 699 دولارًا أمريكيًا. إليك نظرة على مواصفات هاتف Edge (2023) التفصيلية.

 

شاشة الهاتف:

 

يتميز هاتف Motorola Edge (2023) بشاشة pOLED مقاس 6.6 بوصة توفر دقة FHD+ ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة. من أجل الأمان، يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة ويعمل بنظام Android 14 المستند إلى MyUX.

 

مكونات الهاتف:

 

يحتوي هاتف Edge (2023) على معالج شركة ميدياتيك Dimensity 7030 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x و 256 جيجابايت من ذاكرة تخزين UFS 2.2 وبطارية بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة. يأتي الهاتف مع دعم الشحن السريع بقوة 68 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 وات.

 

كاميرا الهاتف:

 

يحتوي هاتف Edge (2023) على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي. في الخلف، يوجد إعداد كاميرا مزدوجة يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وعدسة عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل تعمل أيضًا ككاميرا ماكرو، وفلاش LED.

 

اتصال الهاتف:

 

يقدم هاتف Motorola Edge (2023) 5G و Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3 ومنفذ USB-C. يأتي الهاتف بظهر جلدي ويبلغ مقاسه 158.52 × 71.99 × 7.64 مم. يزن الجهاز الحاصل على تصنيف IP68 168 جرامًا فقط.

 

مقارنة بين هاتف Motorola Edge (2023) وهاتف Motorola Edge 40 Neo:

 

تظهر مواصفات هاتف Edge (2023) أنه نسخة معدلة قليلاً من هاتف Motorola Edge 40 Neo، الذي تم إطلاقه في الهند مؤخرًا. بالمقارنة مع النموذج الأمريكي، يفتقر هاتف Edge 40 Neo إلى دعم التركيز التلقائي في الكاميرا الأمامية ويفتقر إلى دعم الشحن اللاسلكي. ومع ذلك، فإن نموذج Neo يحتوي على بطارية أكبر ويأتي بألوان متعددة.

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