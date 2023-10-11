للمرة الأولى.. الجامعة العربية تحتفل باليوم العربي لكبار السن

​وجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية، التهنئة لكبار السن بمناسبة اليوم العربي لكبار السن، الذي يحتفل به هذا العام للمرة الأولى، والذي أقر الاحتفال به مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يوم 10 أكتوبر من كل عام، وذلك خلال أعمال الدورة (42) التي عقدت في الدوحة الفترة من 22 إلى 26 يناير / كانون الثاني 2023، بهدف تأكيد قيمة ومكانة كبار السن في الدول العربية وتقديراً لما بذلوه من جهد طوال مسيرة حياتهم.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية تؤكد الأمانة العامة على مواصلة الجهود الرامية ليس فقط من الاستفادة من خبرات وقدرات الكثير من كبار السن، بل لتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحفاظ على حقوقهم، وضمان عيشهم بكرامة وفي أمن ووئام مجتمعي.



وشددت الأمانة العامة على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، التي اقرتها القمة العربية في الجمهورية التونسية عام 2019، والتي تهدف بشكل عام إلى أنه بحلول عام 2029 يجب أن يعيش كبار السن من الجنسين برفاه في محيط دامج ويتمتعوا بحقوقهم في خدمات جيدة في المجالين الاجتماعي والصحي، وبحقهم في المشاركة الكاملة من دون أي شكل من أشكال الاقصاء أو التمييز.

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وأوضحت أنه سوف تسعى الأمانة العامة من خلال أجهزتها المتخصصة وفي مقدمتها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والمنظمات العربية المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، إلى تعزيز جهود الدول العربية، لتنفيذ هذه الاستراتيجية على المستوى الوطني وبما ينعكس إيجاباً على حياة كبار السن في الدول العربية، وتشدد على ضرورة الحفاظ على حقوقهم في الأزمات والطوارئ