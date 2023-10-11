عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الأولى.. الجامعة العربية تحتفل باليوم العربي لكبار السن

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

​وجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية، التهنئة لكبار السن بمناسبة اليوم العربي لكبار السن، الذي يحتفل به هذا العام للمرة الأولى، والذي أقر الاحتفال به مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يوم 10 أكتوبر من كل عام، وذلك خلال أعمال الدورة (42) التي عقدت في الدوحة الفترة من 22 إلى 26 يناير / كانون الثاني 2023، بهدف تأكيد قيمة ومكانة كبار السن في الدول العربية وتقديراً لما بذلوه من جهد طوال مسيرة حياتهم.

 

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية  تؤكد الأمانة العامة على مواصلة الجهود الرامية ليس فقط من الاستفادة من خبرات وقدرات الكثير من كبار السن، بل لتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحفاظ على حقوقهم، وضمان عيشهم بكرامة وفي أمن ووئام مجتمعي.


وشددت الأمانة العامة على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، التي اقرتها القمة العربية في الجمهورية التونسية عام 2019، والتي تهدف بشكل عام إلى أنه بحلول عام 2029 يجب أن يعيش كبار السن من الجنسين برفاه في محيط دامج ويتمتعوا بحقوقهم في خدمات جيدة في المجالين الاجتماعي والصحي، وبحقهم في المشاركة الكاملة من دون أي شكل من أشكال الاقصاء أو التمييز.

وأوضحت أنه سوف تسعى الأمانة العامة من خلال أجهزتها المتخصصة وفي مقدمتها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والمنظمات العربية المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، إلى تعزيز جهود الدول العربية، لتنفيذ هذه الاستراتيجية على المستوى الوطني وبما ينعكس إيجاباً على حياة كبار السن في الدول العربية، وتشدد على ضرورة الحفاظ على حقوقهم في الأزمات والطوارئ

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الشؤون الاجتماعية المجتمع المدني جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

بمقدم 25 ألف جنيه.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر الأحد المقبل

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة العاصفة الشمسية وانقطاع الإنترنت بالعالم |فيديو

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

ترشيحاتنا

سجل 41%.. أسباب ارتفاع التضخم وتحركات عاجلة للسيطرة عليه| قراءة

سامح الزهار: مصر لم تتخلَ عن دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني|خاص

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة السلام لمدة 10 ساعات

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

غرفة الصناعات تشارك بالمؤتمر التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء

مدبولي يصل الإسكندرية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

بهذه المناطق| ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لن يتحمله البشر.. فما موقف مصر؟

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

فيديو

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ