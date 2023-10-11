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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حفل استقبال الطلاب بـ زراعة عين شمس للعام الجامعي الجديد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر حفل استقبال الطلاب القدامى والجدد بالكلية وذلك بحضور كلا من الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد البسيوني رائد أسرة طلاب من أجل مصر ، والمهندس عوض دسوقي البنا مدير عام الكلية ،الدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة، والدكتور خديوي محمد مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية والسادة أعضاء إدارة رعاية الشباب وطلاب الكلية، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أحمد جلال عميد الكلية، وبالتنسيق مع إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

 

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حيث رحب الدكتور احمد جلال عميد الكلية بأبنائه الطلاب وقدم تهنئة للطلاب الجدد لانضمامهم الي صرح جامعة عين شمس العظيم بالأحرى زراعة عين شمس كلية علوم الحياة ومثنياََ على دور أبناء زراعة في رفعة هذا الوطن والحفاظ على أمنه ومقدراته فالزراعة هي الأمن الاستراتيجي لمصر ووجه سيادته أبنائه الطلاب إلى الاستمتاع بممارسة الأنشطة المختلفة من فنون مختلفة ورياضة بجانب التحصيل العلمي.

 

ثم تخلل الحفل فقرات فنيه وكورال الكلية بالغناء الفردي والجماعي بقيادة الفنان ياسر سليمان.

حفل استقبال الطلاب بكلية الزراعة عين شمس4
حفل استقبال الطلاب بكلية الزراعة عين شمس4
حفل استقبال الطلاب بكلية الزراعة عين شمس3
حفل استقبال الطلاب بكلية الزراعة عين شمس3
حفل استقبال الطلاب بكلية الزراعة عين شمس2
حفل استقبال الطلاب بكلية الزراعة عين شمس2
حفل استقبال الطلاب بكلية الزراعة عين شمس1
حفل استقبال الطلاب بكلية الزراعة عين شمس1
حفل استقبال الطلاب بكلية الزراعة عين شمس
حفل استقبال الطلاب بكلية الزراعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس إتحاد طلاب أسرة طلاب من أجل مصر حفل استقبال الطلاب القدامى Jobs Education

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