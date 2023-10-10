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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة مدينة السادات تشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية

جامعة السادات
جامعة السادات


شهدت اليوم الثلاثاء ، الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة السادات ، حفل استقبال كلية التربية للطلاب الجدد  وبداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، والاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ٥٠، وذكرى المولد النبوي الشريف.

 

وذلك تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور خميس محمد خميس، عميد الكلية، والدكتورة منى الحرون، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ثابت، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور عماد هنداوي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

و شملت فقرات الحفل إفتتاح معرض الكتاب، والمعرض الفنى ، كما شهدت رئيس الجامعة مراسم تحية العلم ورفع علم مصر إيذاناً ببداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤، في تقليد سنوي تنظمه كلية التربية جامعة مدينة السادات بالتعاون مع إدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، حرصاً على تعزيز قيم الولاء والإنتماء والمواطنه بين طلاب وطالبات الكلية.


وأتبعها فقرات الحفل بكلمة "رئيس الجامعة" معبرة عن سعادتها بانتظام العملية التعليمية بالكلية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ومتابعتها الدائمة لعملية انتظام المحاضرات والسكاشن، وحث الطلاب علي المشاركة في الأنشطة الطلابية، واستغلال أوقات الفراغ في الأنشطة التي تنمي الموهبة ، مؤكدة علي أهمية كلية التربية وما تنتجه من معلمين مسئولين عن تعليم أجيال هم مستقبل الوطن .


كما حثت أبنائها الطلبه والطالبات أخذ العبرة والعظة من الأحداث والمناسبات التى نشهدها حيث يتوازى مع بداية العام الدراسي الجديد ذكرى نصر أكتوبر المجيد، والإحتفال بالمولد النبوي الشريف،
والتضحيات التي بذلها الأبطال لرفع إسم مصر عالياً والذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد .
كما توجهت رئيس الجامعة بالتهنئة؛ للطلاب القدامى، والجدد بالعام الجامعي الجديد، والذي يأتي بعد مرور أيام قليلة من إحتفال الأمة الإسلامية بالذكري العطرة للمولد الشريف، والذي نستلهم من سيرته العطرة؛ تعظيماً لأهمية العلم، والعمل، وإعلاء القيم الإنسانية النبيلة، والتحلي بالأخلاق الحميدة.
من جانبه دعا الدكتور شريف محمد على، أبنائه الطلاب الى المشاركة الفعالة والجادة فى الأنشطة الطلابية وذلك لصقل مهاراتهم الى جانب الدراسة، مؤكدا أنه تم وضع برنامجاً يتضمن العديد من الأنشطة الطلابية والتي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب ومنها الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والإجتماعية والجوالة والأسر الطلابية .


كما أشاد " جعفر " بما شاهده خلال الجولة، وتنظيم أجواء إحتفالية رائعه لإستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم القدامى، كما توجه بالتهنئة ببداية العام الدراسي الجديد وذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى نصر أكتوبر المجيد .


كما هنأ الدكتور خميس محمد خميس، عميد الكلية ابنائه الطلبه والطالبات بالعام الدراسي الجديد وذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى نصر أكتوبر المجيد وأخذ العبر والدروس المستفاده من تلك المناسبات السعيده متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مستقبلهم المهنى.

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