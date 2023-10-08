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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

على هامش ختام احتفالية إطلاق «عام الإيسيسكو للشباب»

وزير التعليم العالي يلتقي المدير العام لمنظمة الإيسيسكو لبحث مستجدات الشراكة المتميزة

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" لبحث مستجدات الشراكة المتميزة بين المنظمة ومصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذلك على هامش ختام فعاليات احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" والتي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي بداية الاجتماع، ثمن الوزير الدور المحوري لمنظمة الإيسيسكو فى المجالات الثقافية والتعليمية للمنظمة في نشر العلوم والثقافة، مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققته المنظمة في تنظيم احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" وخروجها بهذا الشكل المشرف، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث الكبير يأتي في إطار إستراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 لبناء قدرات الشباب، وإعطائهم الفرصة للقيام بدورهم المحوري في التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال الاستثمار في العقول الموهوبة والمبدعة.

وأضاف د. أيمن عاشور أن النهوض بالشباب وتفعيل دوره في التنمية التي تخوضها الدولة المصرية هدفًا تتضمنه كافة برامج التنمية وخطط التطوير في كافة المجالات، مؤكدًا اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الدعم للشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية الشاملة.

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من جانبه، عبّر د. سالم بن محمد المالك عن خالص شكره وامتنانه لجمهورية مصر العربية على استضافة احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" وتوفيرها جميع الإمكانات اللازمة لكي تخرج الاحتفالية في أزهى صورها، مشيدًا بالدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاحتفالية، ورعايته الكريمة لهذا العام، الذي سيتضمن تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع في دول العالم الإسلامي لفائدة الشباب.

كما وجه المدير العام للإيسيسكو الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تشريفه حفل الإطلاق نائبًا عن رئيس الجمهورية، مثمنًا جهود د.أيمن عاشور وفريق عمل الوزارة على جهودهما المبذولة من أجل إنجاح احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب، وخروجها بهذه الصورة المبهرة.

تطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات الشراكة بين المنظمة ومصر في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وأبرز المبادرات والبرامج والمشاريع، التي سيتم تنفيذها خلال عام الإيسيسكو للشباب.

وخلال اللقاء اتفق الجانبان على استمرار جهود التنسيق بينهما، ومواصلة الاجتماعات على مستوى الخبراء لوضع الخطط التنفيذية ومتابعة المبادرات المشتركة.

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور سالم بن محمد المالك إيسيسكو

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