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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار وزاري بتكليف شريف صالح قائمًا بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالتعليم

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارًا بندب الدكتور شريف يوسف أحمد صالح، الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة بورسعيد، للقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن الدكتور شريف صالح شغل عدة مناصب منها، رئيس للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين منذ شهر مارس 2023، وكذا وكيل كلية العلاج الطبيعى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بورسعيد منذ أكتوبر 2021، كما شغل منصب مدير مركز تطوير التعليم الجامعى ووحدة إدارة المشروعات، ورئيس فريق جائزة التميز الحكومي الداخلى، وعضو لجنة تصنيف الجامعة لمتابعة وتفعيل التصنيف الدولى بجامعة بورسعيد.

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كما يمتلك الدكتور شريف صالح العديد من الخبرات الأكاديمية والعملية منذ أكثر من 25 عامًا، حيث بدأ حياته المهنية فى المجال الأكاديمى للكيمياء الحيوية، وشغل عدة مناصب، منها: رئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس حتى عام 2020 ، وقام باستحداث دبلومات جديدة، وتوقيع بروتوكولات مع جامعات عالمية ولعب دورًا أساسيًا فى حصول الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

هذا بالإضافة إلى أن الدكتور شريف صالح شغل منصب مستشار  اقتصادى لوحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث لعب دورًا أساسيًا فى إعداد الدراسة الاقتصادية للوحدة.

كما شارك فى لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بالوحدة، ومدارس النيل المصرية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن مشاركته فى المفاوضات الفنية والمالية بين الوحدة وجامعة كامبريدج البريطانية نحو إنشاء مركز الامتحانات الخاص بشهادات النيل الدولية.

ويمتلك صالح عدة خبرات أكاديمية فى مجال الأعمال والإدارة، حيث شارك فى إطلاق العديد من المختبرات ومعامل التحاليل الطبية، بالإضافة إلى عمله كمستشار اقتصادى وإدارى لعدد كبير من شركات الأدوية والمختبرات الطبية.

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الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركز تطوير التعليم الجامعي

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