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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة الدولية تعلن بدء الدراسة بها دون وجود عقبات.. فيديو

جامعة القاهرة الدولية
جامعة القاهرة الدولية

اعلنت جامعة القاهرة بدء الدراسة بأول فرع دولي لها “جامعة القاهرة الدولية” و انتظام الدراسة منذ اليوم الأول به دون وجود عقبات.  


وتعد جامعة القاهرة الدولية، أول جامعة دولية لجامعة حكومية في مصر يرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية وبالتالي فهو مختلف عن أفرع الجامعات الأجنبية، ويوجد بها منح مجانية جزئية وكاملة.

ولا تهدف جامعة القاهرة الدولية أن تكون فرعًا أجنبيا لجامعة خارجية في مصر، حتى لا تكون لها السيادة والنسبة الأكبر، وتسير الجامعة بفكرة البرامج الدولية المشتركة مع الجامعات الأجنبية والبرامج المعتمدة دوليا، فهي تخريج طالب دولي، والشهادات الحاصلين عليها شهادات دولية يمكنهم العمل بها في أي مكان بالعالم وتعطيهم فرصًا أكبر في التوظيف على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

 

يدرس الطالب داخل جامعة القاهرة الدولية برامج دراسية دولية ومحتواها معتمد دوليا، وتضم 18 برنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة أو معتمدة دوليا بكل من المرحلة الجامعة الأولى «بكالوريوس وليسانس» ومرحلة الدراسات العليا، ومنها :

برنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاي جياو تونج بالصين.

برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان.

برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.

برنامج الطب البيطري في طب وجراحة الحيوانات الأليفة المعتمد.

برنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم البيانات.

برنامج الشبكات والأمن السيبراني.

البرنامج المتكامل الدولي لطب الفم والأسنان.

برامج بالشراكة مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون «فرنسا».

برنامج الماجستير المهني في القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا.

برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال مع جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة.

برنامج الماجستير في اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون «فرنسا».

برنامج الماجستير في اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا.

برنامج الماجستير في علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا.

برنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة ادنبره بالمملكة المتحدة.

برنامج الماجستير في زراعة الأسنان.

بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا

https://fb.watch/nxkGe90hf9/?mibextid=cr9u03

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