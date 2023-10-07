عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشاركة طلاب جامعة عين شمس بفعاليات الندوة التثقيفية الـ 38 للقوات المسلحة

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا (اليوبيل الذهبي) لانتصار حرب أكتوبر المجيدة التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة ، والتى تأتى تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى الخمسون لانتصارات أكتوبر المجيد.

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحت قيادة  اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، وبالتعاون مع جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشراف العقيد أحمد فهمي  مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس، حضر فاعليات الندوة  ا.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، وعدد من طلاب جامعة عين شمس المتميزين.

حيث تأتي مشاركة الطلاب في إطار تطبيق استراتيجية الدولة المصرية  للارتقاء بمستوي الوعي ورفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعات من خلال دمج و مشاركة طلاب جامعة عين شمس  للندوات التثقيفية واحتفالات القوات المسلحة وحرصاً من جامعة عين شمس على توعية طلابها في شتى المجالات .

txt

هل تشهد مصر كسوفا حلقيا للشمس خلال أيام ؟|البحوث الفلكية تحسم الجدل

txt

قبل انطلاق احتفاليتها بحضور الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن منظمة الايسيسكو

وتأتى الزيارة ضمن توجيهات الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب بضرورة تفعيل الزيارات و المشاركات الميدانية لطلاب الجامعة للتعرف على بطولات اكتوبر المجيده  و ما تطلبه ذلك من جهد و عرق و تضحيات قدمتها مؤسسات الدولة و يأتى على راسها قواتنا المسلحة التى قدمت شهداءنا الابرار الذين لولا تضحياتهم ما كنا وصلنا إلى ما نراه الآن و يأتى حرص الدكتور عبد الفتاح سعود على مشاركة طلاب الجامعة لتلك الندوات وكذلك المشاركة في افتتاحات المشروعات القومية كونها تُشكل وعى الطلاب و تضيف اليهم من الخبرات و تساعدهم على تطوير قدراتهم  ليكونوا شهود عيان على ما تم من إفتتاحات  لعدد من المشروعات القومية الضخمة و إنجازات غير مسبوقة بإعتبارهم  هم حاضر مصرنا الحبيبة ومستقبلها.

وأختتمت الاحتفاليه بلمسة وفاء لأبطال  القوات المسلحة الذين لبوا نداء الواجب وقدموا أرواحهم دفاعًا عن مصر وشعبها حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكريم عددًا من أبطال اكتوبر المجيد واسرهم

309464ea-c4be-4f27-b901-44a402ce56e5
309464ea-c4be-4f27-b901-44a402ce56e5
431644ce-f09e-4e77-aa62-4560c85d8f1e
431644ce-f09e-4e77-aa62-4560c85d8f1e
c64bf779-b59e-417c-9909-d4e4c1961c48
c64bf779-b59e-417c-9909-d4e4c1961c48
f4c84507-ed17-4f5d-ad0f-b28ebca50b74
f4c84507-ed17-4f5d-ad0f-b28ebca50b74
الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة حرب أكتوبر المجيدة نائب رئيس الجامعة ل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

الدفاع عن النفس.. أول تعليق للرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المقاومة والاحتلال

ترشيحاتنا

رجعناهم بالكستور زمان.. أحمد موسى: الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه ويصفع نتنياهو

طوفان الأقصی.. هآرتس: الجيش فشل في استعادة أي منطقة من المقاومة الفلسطينية

عاجل| إسرائيل تبدأ في شن غارات جوية وصاروخية على قطاع غزة.. شاهد

قطر: إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية التصعيد بسبب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: طوفان الأقصى حصاد انسداد الأفق السياسي للقضية والممارسات العنصرية لإسرائيل

مليون و130 ألف مواطن.. حملة السيسى تقدم نماذج التوكيلات لـ الوطنية للانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رواية إدغار آلان بو تتنبأ بحادثة حقيقية.. كيف حدث الأمر ؟

بجمبسيوت.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

قبل زفافها على تامر عاشور.. 10 صور تكشف عن إطلالات نانسي نور

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

فيديو

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

2400 جنيه.. الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب.. فيديو

صدمة في تل أبيب بعد اقتحام فلسطينيين للمستوطنات وخطف جندي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ