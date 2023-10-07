مشاركة طلاب جامعة عين شمس بفعاليات الندوة التثقيفية الـ 38 للقوات المسلحة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا (اليوبيل الذهبي) لانتصار حرب أكتوبر المجيدة التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة ، والتى تأتى تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى الخمسون لانتصارات أكتوبر المجيد.

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحت قيادة اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، وبالتعاون مع جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشراف العقيد أحمد فهمي مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس، حضر فاعليات الندوة ا.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، وعدد من طلاب جامعة عين شمس المتميزين.

حيث تأتي مشاركة الطلاب في إطار تطبيق استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بمستوي الوعي ورفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعات من خلال دمج و مشاركة طلاب جامعة عين شمس للندوات التثقيفية واحتفالات القوات المسلحة وحرصاً من جامعة عين شمس على توعية طلابها في شتى المجالات .

وتأتى الزيارة ضمن توجيهات الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب بضرورة تفعيل الزيارات و المشاركات الميدانية لطلاب الجامعة للتعرف على بطولات اكتوبر المجيده و ما تطلبه ذلك من جهد و عرق و تضحيات قدمتها مؤسسات الدولة و يأتى على راسها قواتنا المسلحة التى قدمت شهداءنا الابرار الذين لولا تضحياتهم ما كنا وصلنا إلى ما نراه الآن و يأتى حرص الدكتور عبد الفتاح سعود على مشاركة طلاب الجامعة لتلك الندوات وكذلك المشاركة في افتتاحات المشروعات القومية كونها تُشكل وعى الطلاب و تضيف اليهم من الخبرات و تساعدهم على تطوير قدراتهم ليكونوا شهود عيان على ما تم من إفتتاحات لعدد من المشروعات القومية الضخمة و إنجازات غير مسبوقة بإعتبارهم هم حاضر مصرنا الحبيبة ومستقبلها.

وأختتمت الاحتفاليه بلمسة وفاء لأبطال القوات المسلحة الذين لبوا نداء الواجب وقدموا أرواحهم دفاعًا عن مصر وشعبها حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكريم عددًا من أبطال اكتوبر المجيد واسرهم

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