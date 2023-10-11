وقع عليها نحو 8000.. عريضة تطالب إسرائيل بقبول تبادل الأسرى مع حماس

قال موقع "زمان إسرائيل" العبري، إن أكثر من 7670 إسرائيليا، وقعوا على عريضة قدمتها منظمة منظمة (نقف معا עומדים ביחד) اليسارية الإسرائيلية، تطالب الحكومة بالعمل على صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين لدي حركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وجاء في العريضة ما يلي: "تم أسر ما يقرب من 200 مواطن إسرائيلي في قطاع غزة وهم الآن محتجزون هناك أحياء. النساء والمسنون والأطفال والرجال يعيشون في حالة خوف رهيبة".

وأضافت: مئات العائلات في إسرائيل تصلي وتتضرع يتوسلون من أجل حياة أبنائهم وآبائهم، والشيء الصحيح الذي ينبغي فعله الآن هو التحرك من أجل إطلاق سراحهم فورا".

وتابعت: إن رفض مثل هذا الاقتراح أمر لا يمكن تصوره وسيؤدي إلى إراقة الدماء".

ووفقا لتقارير في عشرات وسائل الإعلام في إسرائيل والخارج، ترفض حكومة بنيامين نتنياهو صفقة تبادل الأسرى التي توسطت جهات دولية وإقليمة، والتي ستطلق إسرائيل بموجبها سراح حوالي 30 أسيرة فلسطينية مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين الذين أسرتهم المقاومة الفلسطينية في عملية “طوفان الأقصى”.