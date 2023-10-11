عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: أنشطة الجامعة أحد العناصر الأساسية في تجربة الطلاب الجدد

أهمية الانشطة الطلابية
أهمية الانشطة الطلابية

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن الأنشطة الطلابية تمثل إحدى العناصر الأساسية في تجربة الطلاب الجدد للحياة الجامعية، فهي تعزز من تنوع وغنى تلك التجربة بأشكال مختلفة وتعمل على تحفيز المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية، موضحًا أن في معظم الأحيان، تعد هذه الأنشطة النقطة الحاسمة التي تميز تعليم الجامعات عن العمليات التعليمية الأخرى.

txt

خبير تعليم: الأنشطة الطلابية في المرحلة الجامعية حجر الزاوية لتنمية الشباب

txt

للطلاب الجدد بالجامعات.. أنشطة طلابية هامة يمكنك المشاركة بها

وأوضح الخبير التربوي، أن الأنشطة الطلابية تمثل إحدى العوامل الأساسية التي تكمل الجانب الأكاديمي في تجربة الطلاب الجامعية، تعزز من تنوع وغنى تلك التجربة وتعمل على تنمية الشخصيات وتوجيه مستقبل الشباب، موضحًا أن الفترة الجامعية تمثل فترة انتقالية مهمة في حياة الشباب، وتعد تلك الفترة جسرًا بين الشباب والمجتمع الراشد، وبناءً على ذلك فإن الأنشطة الطلابية تسهم بشكل كبير في بناء الشخصية وتوجيه المستقبل.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الجامعات تفهم جيدًا دور الشباب في توجيه مستقبل البلاد وتطوير المجتمعات، ولهذا السبب تخصص الجامعات موارد كبيرة لدعم الأنشطة الطلابية المتنوعة، موضحًا أن تلك الأنشطة لا تقتصر على النواحي الثقافية والاجتماعية فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الفنية والعلمية والرياضية.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن من خلال مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية، يتاح لهم فرصة تطوير مهارات تنظيم الأحداث والقيادة وحل المشكلات، وهذه المهارات تعتبر لا غنى عنها في سوق العمل، حيث تعزز من تحسين فرص العمل والاندماج الاجتماعي للخريجين.

بالإضافة إلى ذلك، تمنح الأنشطة الطلابية للطلاب الجدد الفرصة للتعبير عن أنفسهم واكتشاف مواهبهم وميولهم واهتماماتهم، من خلال مشاركتهم في أنشطة مثل الفنون والثقافة والرياضة والعلوم، مما يعزز من الثقة بالنفس لدى الطلاب ويساعدهم على بناء هويتهم الشخصية.

وأكد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الأنشطة الطلابية تعد جسرًا هامًا للاندماج في الحياة المهنية، حيث تمنح الطلاب فرصة لبناء شبكات علاقات مهنية والتعرف على أشخاص يمكن أن يساعدوهم في تحقيق أهدافهم المهنية في المستقبل.

الانشطة الطلابية تجربة الطلاب الجدد تحفيز المشاركة الفعالة الجامعات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

بمقدم 25 ألف جنيه.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر الأحد المقبل

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها مؤشر ARCIF.. تعرف على مجلة العلوم القانونية بحقوق عين شمس

رؤية مصر 2030.. خبير يوضح دور الجامعات التكنولوجية في تحقيق التنمية والتحول الاقتصادي

خبير تربوي: الدولة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال الجامعات التكنولوجية

خبراء : الجامعات التكنولوجية تسهم في تحقيق التنمية والتحول الاقتصادي.. تساعد على توطين التكنولوجيا الحديثة.. وتسد احتياجات مصر من التقنيين المهرة

ترشيحاتنا

سيناء مصرية وستظل.. أحمد موسى يدعو الفلسطينين التمسك بأرضهم

الاحتلال يقتل فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب حاجز الأنفاق

جميلة إسماعيل تتراجع عن ترشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة

هل يشترط الجلوس معتدلا عند قراءة القرآن واستقبال القبلة؟.. دار الإفتاء تجيب

نداء عاجل من فلسطين للجامعة العربية لإنقاذ مئات المصابين من خطر الموت

مع استعداد بلينكن للسفر.. وزير الخارجية البريطاني يصل إلى إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

فيديو

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ