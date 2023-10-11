خبير: أنشطة الجامعة أحد العناصر الأساسية في تجربة الطلاب الجدد

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن الأنشطة الطلابية تمثل إحدى العناصر الأساسية في تجربة الطلاب الجدد للحياة الجامعية، فهي تعزز من تنوع وغنى تلك التجربة بأشكال مختلفة وتعمل على تحفيز المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية، موضحًا أن في معظم الأحيان، تعد هذه الأنشطة النقطة الحاسمة التي تميز تعليم الجامعات عن العمليات التعليمية الأخرى.

وأوضح الخبير التربوي، أن الأنشطة الطلابية تمثل إحدى العوامل الأساسية التي تكمل الجانب الأكاديمي في تجربة الطلاب الجامعية، تعزز من تنوع وغنى تلك التجربة وتعمل على تنمية الشخصيات وتوجيه مستقبل الشباب، موضحًا أن الفترة الجامعية تمثل فترة انتقالية مهمة في حياة الشباب، وتعد تلك الفترة جسرًا بين الشباب والمجتمع الراشد، وبناءً على ذلك فإن الأنشطة الطلابية تسهم بشكل كبير في بناء الشخصية وتوجيه المستقبل.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الجامعات تفهم جيدًا دور الشباب في توجيه مستقبل البلاد وتطوير المجتمعات، ولهذا السبب تخصص الجامعات موارد كبيرة لدعم الأنشطة الطلابية المتنوعة، موضحًا أن تلك الأنشطة لا تقتصر على النواحي الثقافية والاجتماعية فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الفنية والعلمية والرياضية.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن من خلال مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية، يتاح لهم فرصة تطوير مهارات تنظيم الأحداث والقيادة وحل المشكلات، وهذه المهارات تعتبر لا غنى عنها في سوق العمل، حيث تعزز من تحسين فرص العمل والاندماج الاجتماعي للخريجين.

بالإضافة إلى ذلك، تمنح الأنشطة الطلابية للطلاب الجدد الفرصة للتعبير عن أنفسهم واكتشاف مواهبهم وميولهم واهتماماتهم، من خلال مشاركتهم في أنشطة مثل الفنون والثقافة والرياضة والعلوم، مما يعزز من الثقة بالنفس لدى الطلاب ويساعدهم على بناء هويتهم الشخصية.

وأكد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الأنشطة الطلابية تعد جسرًا هامًا للاندماج في الحياة المهنية، حيث تمنح الطلاب فرصة لبناء شبكات علاقات مهنية والتعرف على أشخاص يمكن أن يساعدوهم في تحقيق أهدافهم المهنية في المستقبل.